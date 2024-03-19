دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الثلاثاء، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على 9 مقيمين ظهروا في مقطع فيديو، إثر مشاجرة جماعية بسبب خلاف بينهم.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على 9 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والفلبينية، ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأنه جاري القبض على آخرين ومن وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

كما نشر الأمن السعودي صورا ومقطع فيديو للموقوفين من الجنسيتين وأرفقها بمنشوره عبر منصة "إكس".