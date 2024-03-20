دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء، الذي أقر مجموعة من القرارات على هامش انعقاده في جدة، مساء الثلاثاء.

استعرض المجلس بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مستجدات الأحداث وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وانتهى مجلس الوزراء السعودي إلى دفعة من القرارات، أبرزها:

- تفويض وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليها.

- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والتوقيع عليها.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى.

- الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.

- الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة العربية السعودية في سلطنة عُمان.

- تفويض وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة ومنظمة السياحة الكورية، والتوقيع عليها.

- الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة للأمن الوطني في الجمهورية التونسية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومركز التوثيق الملكي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الوثائق والأرشفة.

- تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هي الجهة المشرفة على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية.

- تحديد 27 مارس/آذار من كل عام يومًا رسميًا لمبادرة السعودية الخضراء.