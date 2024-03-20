بينها مصر والسعودية.. ما هي الدول العربية الأكثر إنتاجاً للتمور؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استهلاك التمر في رمضان يُعتبر جزءاً أساسياً من التقاليد الإسلامية ويُعتبر ذلك مفيداً لصحة الجسم ولتعويض الخسائر الغذائية خلال فترة الصيام.

ونسبة لإنتاجه في المنطقة العربية، احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا في إنتاج التمور خلال 2022، ليسجل إنتاجها ما يقرب من 1.7 مليون رطل، وفقا لآخر الأرقام التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة“FAO”.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحوالي 1.6 مليون رطل، ثم الجزائر بما يقرب 1.2 مليون رطل. إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية الأعلى بإنتاج التمور خلال عام 2022.