صورة للعميد عماد الشاوي خلال مراسم رسمية داخل جامعة البصرة في يناير/ كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تستمر ضجة اللقطات الجنسية المزعومة داخل جامعة البصرة التي روّج لها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها كانت داخل مكتب عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، عماد شعلان الشاوي.

ماذا في الفيديوهات الجنسية في "جامعة البصرة":

يظهر في مقاطع الفيديو المزعومة دخول طالبة إلى المكتب ومبادرتها من قبل الشخص الجالس خلف المكتب والذي زعم النشطاء أنه مكتب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة وأن الشخص الظاهر هو عميد الكلية وفقا لزعمهم وهو ما لا يمكن لـCNN التأكد منه بصورة مستقلة.

وتواصلت CNN بالعربية مع جامعة البصرة للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وزعم نشطاء أن الدوافع وراء تسجيل مقاطع الفيديو هذه كانت لأغراض ابتزاز طالبات بالدرجات التحصيلية.

ماذا نعلم عن عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، عماد الشاوي؟

وفقا للسجلات المنشورة على الموقع الرسمي لجامعة البصرة فإن الاسم الكامل هو عماد شعلان جبر الشاوي، وفي روابط أكاديمية أخرى يظهر أنه بدأ عمله بجامعة البصرة في الأول من يونيو عام 2006.

رد الفعل الرسمي:

قرر وزير التعليم العالي في العراق نعيم العبودي، الأربعاء، "سحب يد عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة عماد شعلان الشاوي"، وفقا لوثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية وورد فيها: "تقرر سحب يد عماد شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات جامعة البصرة، لحين اكتمال اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد (374) في 20 آذار 2024)".

أبرز ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل حول واقعة جامعة البصرة: