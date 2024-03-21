(CNN) -- قال دبلوماسي مطلع على الأمر لشبكة CNN إن المحادثات التي تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة "تتقدم بشكل إيجابي" ولكن لا تزال هناك "الكثير من الخلافات".

ولم يسلط الدبلوماسي الضوء على ما هي الاختلافات لكنه كان متشككًا في أن الجانبين قريبان من الاتفاق. من جانبه، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق وإن "الفجوات تتقلص".

وانعكس التقدم البطيء في المحادثات بعد أن غادر رئيس الموساد ديفيد بارنيا الدوحة بعد يوم واحد فقط من المحادثات غير المباشرة الاثنين. وقال مسؤولون قطريون هذا الأسبوع إن فرقا فنية إسرائيلية تتواجد الآن في الدولة الخليجية في محاولة للتوصل إلى تفاصيل الصفقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري الثلاثاء: "لا أعتقد أننا يمكننا القول في هذه اللحظة إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق… ما زال من السابق لأوانه الإعلان عن أي نجاحات".

ومن غير الواضح ما هي الخلافات التي لا تزال قائمة، ولكن واحدة من أشد النقاط العالقة قد تكون مطالبة "حماس" بعد التبادل الأولي للرهائن والسجناء، بأن توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار وسحب الجيش الإسرائيلي من غزة.

حكومة إسرائيل قالت مراراً وتكراراً إن هذه الشروط غير مقبولة وإنها لا تزال تنوي مواصلة الحرب ضد حماس حتى "النصر الكامل".

وقال بلينكن، الأربعاء: "لقد عملنا بجد مع قطر ومصر وإسرائيل لوضع مقترح قوي على الطاولة. لقد فعلنا ذلك، حماس لم تقبل بالأمر. لقد عادوا بطلبات أخرى ومطالب أخرى المفاوضون يعملون على ذلك الآن".