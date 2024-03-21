(CNN) -- قد يتم التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته أمريكا بشأن غزة خلال الأسبوع الجاري، حسبما قال مصدر مطلع لـCNN الخميس.

ويدعو القرار، الذي تعمل عليه الولايات المتحدة منذ أسابيع، إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار... مقابل الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".

وقال الدبلوماسي إن العمل جار لمحاولة ضمان مرور القرار، لكن روسيا هددت في الماضي باستخدام حق النقض.

ويأتي مشروع القرار الأمريكي بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عدة قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بعد استخدام حق النقض ضد مشروع قرار جزائري في أواخر فبراير/شباط، إن ذلك "سيعرض المفاوضات الحساسة للخطر".

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة الأربعاء إنه يأمل “بشدة أن تدعم الدول” القرار الأمريكي.

وذكر بلينكن في تصريحات لقناة "ألحدث": "أعتقد أنه (مشروع القرار) سيحمل رسالة قوية وإشارة قوية"، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأردف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "ولكن، بالطبع، نحن نقف مع إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، للتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، ولكن في الوقت نفسه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى والذين يعانون بشدة، ونجعلهم أولوية، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم".