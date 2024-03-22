(CNN) – أخفق مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة باعتماد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الجمعة يدعو الى وقف اطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن.

وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف مستدام لإطلاق النار في القطاع مقابل الإفراج عن الرهائن.

واستخدمت كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، في حين صوتت دولة ثالثة أيضا ضد المشروع.

وأظهرت نتائج التصويت أن الدولة الثالثة التي صوتت ضد مشروع القرار الأمريكي هي الجزائر.

وكانت أمريكا قد استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة قدمته الجزائر في 20 فبراير/شباط الماضي.

أما الدولة التي امتنعت عن التصويت فكانت غيانا التي تصدرت العناوين على مدار الأسابيع الماضية نظرا لاكتشاف ثروات نفطية هائلة فيها.