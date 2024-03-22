(CNN) -- أخفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، في التوافق على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة عندما اجتمعوا في قمة المجلس الأوروبي في بروكسل.

ومع اختتام القمة في يومها الأول، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين إن القادة توصلوا إلى "توافق" بشأن الحاجة إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وهي خطوة من المؤكد أنها ستثير استياء زعماء دول دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار قبل انعقاد القمة مثل أيرلندا وإسبانيا.

وعلى الرغم من سعي الكتلة الآن لإيصال إمدادات المساعدات إلى غزة عبر ممرها البحري من قبرص، قالت فون دير لاين إن "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة من جميع الطرق بما في ذلك المعابر البرية لا يزال ضروريا".

وشددت إسرائيل بشكل كبير الضوابط على المساعدات التي تدخل غزة عبر المعابر البرية في الأشهر الأخيرة، لكنها رفضت مرارا وتكرارا الاتهامات بأنها تمنع دخول المساعدات إلى القطاع، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، الأسبوع الماضي، إن سياسة بلاده تقوم على أن "دخول الدعم الإنساني يكون حسب الحاجة، وبقدر الحاجة إليه".

ودعت فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الحكومة الإسرائيلية إلى عدم شن عملية برية في رفح، حيث قال ميشيل إن الكتلة الأوروبية "يمكن بسهولة أن تتخيل العواقب إذا تم شن مثل هذه العملية".