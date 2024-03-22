(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه أخطأ في تحديد هوية بعض المشتبه بهم الذين وصفهم بـ"الإرهابيين" الذين يقول إنهم موجودون في مستشفى الشفاء وتم اعتقالهم، وذلك بعد نشر صور لأشخاص قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقلهم في عملياته على المجمع الطبي.

ونشر الجيش الإسرائيلي الخميس صور بعض الأفراد من مجمل 358 رجلا بعد إحاطة قدمها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، قال فيها إن الجيش أجرى "العملية ضد أكبر مجموعة من الإرهابيين تم القبض عليهم منذ بداية الحرب".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، أنه تم تحديد عدد من الأفراد بشكل خاطئ باعتبارهم قد تم اعتقالهم، "بسبب خطأ بشري"، قائلاً إن "بعض الصور المنشورة" هي لعناصر لم يتم اعتقالهم بعد.

وادعى المتحدث أن الأفراد الذين تم تحديدهم بشكل خاطئ "موجودون في منطقة المستشفى ويتحصنون فيه" ، مضيفًا أنه سيتم تحديد هوية جميع الأفراد في نهاية العملية العسكرية في مجمع المستشفى.

في وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان باللغة الإنجليزية أن "هؤلاء الإرهابيين محاصرين داخل المستشفى"، حسب وصفه.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة "حماس" كمنظمة إرهابية.

ومن غير الممكن التحقق من ادعاءات الجيش الإسرائيلي.

وقد لجأ آلاف المدنيين إلى مستشفى الشفاء منذ وقت مبكر من الاثنين عندما بدأت العملية الإسرائيلية على المستشفى.

وقد تواصلت CNN مع حماس والمكتب الإعلامي في غزة للتعليق.