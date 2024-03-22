جنرال أمريكي: الصين تمول أنشطة إيران "التخريبية" في الشرق الأوسط

(CNN) -- قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، الخميس، إن الصين "تمول سلوك إيران التخريبي والخبيث في الشرق الأوسط من خلال شراء النفط الإيراني".

وأضاف كوريلا، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي أن "إيران تبيع 90% من نفطها، الخاضع للعقوبات الأمريكية، إلى الصين، وبالتالي، فإن بكين تمول سلوك إيران التخريبي والخبيث في المنطقة".

وتابع أن "إيران زادت بشكل كبير عدد الطائرات بدون طيار التي تقدمها لروسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا".

وقال كوريلا: "إيران زودت روسيا بمسيرات وقامت ببناء المصنع لموسكو لتنتجها بنفسها، وفي المقابل، روسيا تقدم مساعدة مثيرة للقلق لإيران"، لكنه امتنع عن ذكر التفاصيل.

وعلى صعيد الحرب في غزة، قال إنه "ليس على علم" بخطط إسرائيل للتخفيف من الأضرار المدنية إذا شن الجيش الإسرائيلي عملية في رفح في غزة، وأضاف أنه لا يعتقد أن إسرائيل قد أنهت هذه الخطط بعد.

وتابع: "لقد قالوا إنهم سيقدمون لي ذلك عندما يستكملونه، وأضاف أن نظراءه الإسرائيليين أبلغوه أنهم لن ينتقلوا إلى رفح "حتى يصبح لديهم القدرة على حماية المدنيين وإخراجهم من المنطقة".

وقال كوريلا إن الولايات المتحدة تحاول تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة من خلال عمليات الإنزال الجوي التي تجريها قوات القيادة المركزية الأمريكية مع شركاء إقليميين بما في ذلك الأردن.

وذكر: "لقد اقتربنا الآن من توفير ما يقرب من مليون وجبة في الشمال، مع 8 دول أخرى"، مضيفا أنه "حدث بعض التقدم في الأسبوعين الماضيين" فيما يتعلق بإيصال المساعدات عن طريق البر.

وتابع: "لقد تحدثت مع الممثل (الأمريكي) الخاص للجهود الإنسانية ديفيد ساترفيلد وقد شهد بعض التقدم بشأن تحديات توزيع داخل غزة".