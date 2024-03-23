بيان من الجيش الإسرائيلي عن فيديو يظهر "غارة تستهدف فلسطينيين عزل"

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، في بيان، إنه يجري تحقيقا بشأن مقطع فيديو يظهر "استهداف 4 مدنيين فلسطينيين عزل في هجوم بطائرة بدون طيار".

وأضاف الجيش أنه أحال الحادث للتحقيق من قبل آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة، وأوضح أنها "هيئة مستقلة مسؤولة عن فحص الحوادث الاستثنائية التي تحدث أثناء الحرب".

وذكر الجيش الإسرائيلي، في البيان، أن قواته "واجهت في كثير من الأحيان إرهابيين متنكرين في زي مدنيين في المنطقة"، وتابع أن تعتبر "خان يونس منطقة قتال نشطة وشهدت عمليات إجلاء كبيرة للمدنيين".

وكانت قناة "الجزيرة" القطرية أذاعت الفيديو الذي قالت إنه تم الحصول عليه من طائرة إسرائيلية بدون طيار أسقطت في غزة، وأضافت أن الحادث وقع في منطقة السكة بخان يونس مطلع فبراير/شباط الماضي، دون أن تحدد تاريخا محددا.

ويظهر في الفيديو 4 رجال يسيرون على طريق تصطف على جانبيه الأنقاض والمباني المدمرة، ويبدو أن الرجال غير مسلحين ولا يحملون أي شيء في أيديهم.

وذكرت "الجزيرة" أنهم كانوا يقومون بتفتيش منازلهم لتحديد ما تبقى من منازلهم بعد القصف الإسرائيلي للمنطقة، وفجأة، تعرض الرجال الأربعة لضربة جوية على ما يبدو، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم على الفور، فيما واصل الرجلان الآخران التحرك بعد الهجوم الأولي، وكان أحدهما يمشي ببطء بينما يزحف الآخر، عندما يتعرض كلاهما لضربات صاروخية متتالية.

وتم طمس أشلاء الرجال في الفيديو الذي نشرته "الجزيرة"، والذي جاء فيه أنه "لا يمكن إظهار الصور كاملة بعد سقوط الصاروخ الأول بسبب وحشيته".

ولا تظهر في الفيديو طائرات بدون طيار أو معدات عسكرية أخرى.

ولا تستطيع شبكة CNN التحقق من صحة الفيديو أو رواية "الجزيرة" لما يصوره.