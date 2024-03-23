غوتيريش يوجه "رسالة" إلى إسرائيل من أمام معبر رفح

(CNN)-- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إسرائيل إلى السماح بـ"الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة".

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة: "لا شيء يبرر الهجمات المروعة التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.، الآن أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوقف إنساني فوري لإطلاق النار".

وأضاف: "لقد حان الوقت لإسكات الأسلحة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

وحث غوتيريش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعم وكالة الأونروا، وأضاف أن منظمته ستواصل العمل مع مصر لتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة.

وقال: "الناس في جميع أنحاء العالم غاضبون من الفظائع التي نشهدها جميعًا في الوقت الفعلي. إنني أحمل أصوات الغالبية العظمى من العالم: لقد رأينا ما يكفي. لقد كان لدينا ما يكفي. وما زلنا نعتقد أن الكرامة الإنسانية يجب أن تحدد هويتنا كمجتمع عالمي لأنها أملنا الوحيد".