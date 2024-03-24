دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المعتمرين من الجنسية المصرية بمقابلة من الحرم المكي وما قاله عن تعامل المملكة ودعاء النبي إبراهيم.

مقطع الفيديو المتداول جاء ضمن تقرير لقناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة حيث يقول المعتمر على الكاميرا: "كثر الف خيركم، أنا بشكركم انتم على استضافتكم اقسم بالله العظيم أنا بشكر السعودية على استضافتها.."

وتابع قائلا: "ربنا حيكرمكم وحيزيدكم من نعيم الله ولن ينصر عليكم أحد أبدا، الأكل والشرب وإيواء الناس كلها دي بكل أدب والله ربنا حيكرمكم ودي دعوة سيدنا إبراهيم دعاها وربنا استجاب له، السعودية في حفظ الله إلى أن تقوم الساعة ولا أحد حينتصر على السعودية أبدا بفضل الله عز وجل.."

وتداول كذلك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتنظيم وإدارة الحشود الذي تقوم به السلطات السعودية ملقين الضوء على الاتقان الملاحظ وسلاسة حركة مئات الآلاف من المعتمرين داخل وحول أماكن العبادة.