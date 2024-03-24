بمشاركة دولية.. الجيش الأردني يعلن تنفيذ 6 إنزالات لمساعدات على غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الأحد، تنفيذ 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على مواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة 4 دول.

ووفقا لبيان الجيش الأردني، على موقعه الإلكتروني: "شاركت في تنفيذ العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الأردني وطائرات تابعة لمصر و أمريكا وألمانيا وسنغافورة".

وذكر البيان أن الجيش الأردني "مستمر بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".

وأضاف أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذها الجيش الأردن بلغ 57 إنزالا جويا أردنيا، و86 إنزالا بالتعاون مع دول أخرى.

ومن جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، إنها نفذت مع الجيش الأردني عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية، حيث أسقطت طائرة أمريكية 13 ألف وجبة.