جدعون ساعر يعلن استقالته من حكومة نتنياهو.. ويوضح السبب

(CNN)-- أعلن الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، إنه قدم استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو بعد عدم ضمه إلى مجلس وزراء الحرب.

وأضاف ساعر، وهو سياسي من يمين الوسط، في مؤتمر صحفي بتل أبيب: "بعد أقل من يوم من مطالبتي بالانضمام إلى مجلس وزراء الحرب، رد (عضو المجلس بيني) غانتس كل شيء يسير بشكل جيد، فلماذا نغير أي شيء؟ لكن الكثيرين من الشعب لا يعتقدون أن هذا هو الحال".

وتابع: "أنا ومواطنو إسرائيل نشاهد بألم كيف أن مسار الحملة (ضد حماس) لا يقربنا بالقدر المطلوب من تحقيق أهدافها، ولقد رأيت وحذرت مسبقا من أن تباطؤ التقدم العسكري، وهو ما يعني إطالة أمد الحملة، سيكون ضد المصلحة الوطنية".

وقال ساعر إن هدف الحرب في غزة هو "تدمير القوة العسكرية لحماس، وكان من الضروري العمل وفق جدول زمني أسرع".

وأضاف: "من خلال خفض الضغط العسكري، فقدنا نفوذا كبيرا للتوصل إلى صفقة رهائن جديدة".