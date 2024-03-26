(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، لشبكة CNN ، الاثنين، إنه سيراجع الحادث الذي شوهد في مقطع فيديو يظهر جنديا إسرائيليا يصفع طفلا فلسطينيا ويجبره على خلع قميصه.

وأظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا في أحد المتاجر الكبرى في الخليل، بالضفة الغربية، جنديين من الجيش الإسرائيلي يرتديان خوذات يقتربان من صبيين، وصفع جندي أحد الصبية على رأسه، ثم نزع قميصه بالقوة، وضربه على وجهه.

وشوهدت في الفيديو، امرأة مسنة تتدخل لحماية الصبي بينما دخل جنديان إسرائيليان آخران إلى المتجر، وحاول الجنود تمزيق قميص الصبي إلى نصفين ثم خرج الجنود الأربعة من المكان.

وتلقى الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع، انتقادات لاذعة منذ أن بدأ تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، لكن من غير الواضح متى وقع الحادث.

وردا على الفيديو، قال الجيش الإسرائيلي إن "السلوك الذي ظهر في الفيديو لا يتوافق مع قيم الجيش، وهناك مراجعة جارية".

