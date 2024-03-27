مصر.. حريق هائل وانفجارات بمحطات صرف صحي جراء "تسرب بترولي"

(CNN)-- وقع حريق هائل جراء انفجارات متتالية في محطات للصرف الصحي في نطاق القاهرة، الأربعاء، نتيجة تسرب بترولي إليها، حسبما أفاد مسؤولون مصريون.

وأرجعت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى الحادثة إلى "تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي أدى إلى إشعال حرائق بخمسة مواقع تابعة للشركة في محطتي القلج والخصوص وغرف الاتصال بينها"، بحسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.

ونقلت "الأهرام"، عن بيان لمحافظة القاهرة قولها إنه "تم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أي خسائر بالأرواح، وجار حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليًا"، في وقت أفادت مواقع إخبارية بإصابة 5 أشخاص.

في سياق متصل، نفى رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، وائل رزق، تسبب منشآت الشركة في الحادث.

وقال رئيس الشركة إنه "بخصوص الحريق الذى حدث اليوم 27 مارس/آذار فى تمام الساعة الثامنة صباحًا فى محطة معالجة الصرف الصحى بـ(مدينة) الخصوص، فإنها تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، بمسافة حوالى 3 كيلو مترات، وأنه لا توجد أى صلة لشركات المنطقة الجغرافية بالحادث وقد شاركت فرق الإطفاء للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد فى السيطرة على الحريق".

وتناقل مستخدمون للشبكات الاجتماعية لقطات مصورة للحظة حدوث الانفجارات، الذي يأتي ضمن ما درج المصريون على تسميته بـ"موسم الحرائق"، بعد حرائق متوالية على مدار الأيام الماضية.