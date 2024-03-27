الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل "الرجل الثالث" في "حماس" مروان عيسى

(CNN) -- أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل القيادي البارز في حركة "حماس" مروان عيسى خلال عملية تمت منذ أسبوعين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن عيسى الذي كان نائبا لمحمد ضيف، ويعتبر المسؤول الثالث في الحركة قتل خلال عملية نفذت قبل أسبوعين، تعتبر "ضربة كبيرة لقيادة حماس"، وأضاف أنه تم القضاء على القيادي في "حماس"غازي أبو طعمة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن مروان عيسى كان مسؤولا عن تنسيق هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن "عيسى، قُتل في عملية إسرائيلية الأسبوع الماضي".