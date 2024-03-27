اليابان تعرب عن "قلقها العميق" بعد مصادرة إسرائيل أراضٍ من غور الأردن

أيمن الصفدي لـCNN: إذا انفجرت الضفة الغربية فستواجه المنطقة صراعًا أوسع نطاقًا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعربت الحكومة اليابانية عن "قلقها العميق وأسفها العميق" إزاء إعلان وزير إسرائيلي أن 1977 دونمًا في وادي الأردن هي "أراض دولة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، الثلاثاء، إن "حكومة اليابان تحث بقوة حكومة إسرائيل على التراجع عن الإعلان وتجميد أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل، وتدعو مرة أخرى إلى ضرورة الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات".

وأضاف المتحدث: "الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض جدوى حل الدولتين".

الجمعة، أصدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، هذا الإعلان، مدعيًا أنه "سيسمح بتعزيز وبناء" غور الأردن، الذي يشكل الجزء الشرقي الأقصى من الضفة الغربية.

كما أدانت حكومة المملكة المتحدة بيان بتسلئيل، ودعت "الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه المصادرة وجميع المصادر الأخرى على الفور".