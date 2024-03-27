(CNN)-- فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شخصين و3 كيانات بزعم جمع الأموال لصالح حركة "حماس"، وهي خطوة أخرى تهدف إلى وقف تدفق الإيرادات إلى الجماعة.

وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، بدأ كيان على الإنترنت يسمى "غزة الآن" جهود جمع الأموال لدعم "حماس" عقب هجمات الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، وتم فرض عقوبات على هذا الكيان، إلى جانب مؤسسة "مصطفى عياش"، الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة "القرشي" التنفيذية وشركة "آخيرة" المحدودة ومالكهما عظمة سلطانة.

وقالت الوزارة إن "سلطانة وهاتين الشركتين قدمتا آلاف الدولارات إلى غزة الآن، وأعلنتا عن غزة الآن كشريك خلال حملة جمع تبرعات مشتركة بعد وقت قصير من الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، إن الإجراء تم بالتنسيق مع المملكة المتحدة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عديدة على "حماس" منذ هجوم 7 أكتوبر.