دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، عن تنفيذ "أكبر" عملية إنزال جوي للمساعدات على غزة بالتعاون مع الجيش المصري.

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، إنه تم تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الـ16 للمساعدات على شمال قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية للإمارات ولمصر.

وأضافت أن هذا الإنزال الجوي هو "الأكبر" حيث حملت 3 طائرات 90 طنا من المساعدات، وجرت عملية الإنزال فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

وتابعت أن المساعدات التي قدمتها الإمارات خلال عمليات الإنزال بلغت 664 طنا.

ومن جانبه، قال الجيش المصري، في بيان عبر فيسبوك، إن القوات الجوية المصرية قامت، خلال الثلاثاء والأربعاء، بتنفيذ عمليات إنزال للمساعدات على قطاع غزة مع الدول المشاركة بالتحالف الدولى بالأردن، وذلك بالتزامن مع إقلاع طائرات مصرية ونظيرتها الإماراتية من مطار العريش لإنزال كميات كبيرة من المساعدات على شمال قطاع غزة.

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تنفيذ عملية إنزال مشتركة مع القوات الأردنية على قطاع غزة.

وقالت: "بلغ إجمالي المساعدات التي تم إنزالها من قبل القوات الجوية الإماراتية من الأردن على قطاع غزة 34 طنا من المساعدات".