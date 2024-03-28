دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، ومحطات إعلامية لبنانية، مقطع فيديو يُظهر تعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، لما وُصف بـ"الموقف المحرج" أثناء استقبال رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في مطار رفيق الحريري.

ويُظهر المقطع قيام ميقاتي بتقبيل امرأة تشبه ميلوني نسبيا أثناء نزولها على سلم الطائرة التي تُقل ميلوني قبل أن تترجل رئيسة وزراء إيطاليا من الطائرة وتصافحه.

وأثار المقطع العديد من التعليقات على منصات التواصل، إذ وصف بعضهم الموقف بـ"المحرج" لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني.

وأجرى ميقاتي محادثات مع ميلوني في السرايا مساء الأربعاء، تم التطرق خلالها إلى " العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين لبنان وإيطاليا، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد منطقة الشرق الأوسط"، وفقا للموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانية.

وأعرب الجانبان عن "ارتياحهما لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 2728 القاضي بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، وأبديا تطلعهما إلى أن يتم تطبيقه وأن يتحوّل إلى وقف إطلاق نار مستدام"، وفقا لرئاسة الوزراء اللبنانية.

نستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على المقطع المتداول: