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نتنياهو لعائلات رهائن: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم.. وسندخل رفح

الشرق الأوسط
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نتنياهو لعائلات رهائن: وحده الضغط العسكري سيُعيدهم.. وسندخل رفح
Credit: Lior Mizrahi/Getty Images)

(CNN) -- في اجتماع الخميس مع عائلات الجنود الذين تم اختطافهم واحتجازهم كرهائن من قبل "حماس"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لن أترك أي شخص خلفي"، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وقال نتنياهو: "وحده استمرار الضغط العسكري القوي الذي قمنا به وسوف نقوم به هو الذي أعاد المختطفين وسوف يعيد الجميع".

وقال أن الجيش الإسرائيلي "احتل" شمال قطاع غزة وخان يونس، وأضاف: "لقد قمنا بتأمين الشريط ونحن نستعد لدخول رفح". 

وذكر نتنياهو للعائلات: "أعلم أن كل يوم تمرون به هو جحيم". وقال: "لقد أعدنا 123 من المختطفين حتى الآن"، مضيفاً: "أنا ملزم بإعادتهم جميعاً بما في ذلك الجميع".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "لقد تعاملت مع الأمر صبحا ومساء". 

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