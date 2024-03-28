"أسابيع قليلة للنيل من قادة حماس".. ماذا قال نتنياهو لأعضاء بالكونغرس؟

دبلوماسي أمريكي يعلق على عدم وضوح إسرائيل بشأن مكان السنوار.. وهذا ما قاله عن جهود بلينكن

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إن "النصر" في غزة و"النيل" من القيادة العليا لحركة حماس في القطاع لا يفصلهما سوى "أسابيع قليلة".

وفي حديثه أمام مجموعة من تمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، الأربعاء، قال نتنياهو: "لقد قتلنا العديد من كبار القادة [في حماس]، بما في ذلك الرجل الرابع في حماس، والرجل الثالث في حماس. سنحصل على الرقم الثاني والرقم واحد. هذا هو النصر. النصر في متناول اليد. إنها بضعة أسابيع".

وقال نتنياهو، خلال اللقاء الذي قال مكتب رئيس الوزراء إنه تم تنظيمه من قبل مجموعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، في القدس، إن إسرائيل "ليس أمامها خيار" سوى الانتقال إلى رفح لأن "وجود البلاد ذاته على المحك".

وقال رئيس الوزراء إنه منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تمتعت إسرائيل بـ”تقارب ملحوظ” مع إدارة بايدن ولكن كانت لديها وجهات نظر مختلفة بشكل أساسي حول التحرك الإسرائيلي في رفح.

وكان نتنياهو قد أخبر الوفد في وقت سابق أن الفلسطينيين النازحين في غزة يمكنهم “الخروج” من رفح و”الانتقال بخيامهم"، لافتا إلى أن "هناك كل قطاع غزة شمال رفح.. الناس يتحركون إلى الأسفل (جنوبا)، ويمكنهم الصعود (شمالا)".