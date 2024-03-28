الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيرات "حوثية" كانت تستهدف سفينة حربية

(CNN) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، تدمير 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن المسيرات تم إطلاقها في الساعات الأولى من يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) ودمرتها القوات في السفينة الحربية فوق البحر الأحمر بعدما وجدت أنها "تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية في المنطقة".

وأكدت أنها "تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم تلحق المسيرات أضرار بالسفن الأمريكية أو قوات التحالف.

