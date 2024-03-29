دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الأمن العام السعودي، الجمعة، دعوة إلى المواطنين والمقيمين القريبين من المسجد الحرام دعاهم فيها للصلاة في المساجد القريبة من الحرم المكي نظرا للكثافة التي يشهدها من المصلين والمعتمرين مع قرب حلول نهاية شهر رمضان.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: أخي المواطن .. أخي المقيم يشهد المسجد الحرام كثافة عالية من المصلين والمعتمرين".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره: "وصلاتك في المسجد القريب منك تخفيف للازدحام وتعاون مقدر".

وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الخميس، إن "رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، رفعت جاهزية منظومة خدماتها الدينية الخدمية، وحشدت كل إمكاناتها؛ لتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، في ثالث جمعة من شهر رمضان، والاستعداد للعشر الأواخر من الشهر الفضيل، التي تعد ذروة موسم رمضان؛ يأتي ذلك وفق خطة الرئاسة المرسومة لاستقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين والمصلين والمعتكفين في العشر الأواخر من الشهر الكريم".

وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ عبدالرحمن السديس لمنسوبي الإدارات المعنية، "ضرورة بذل الجهود، وتفعيل البرامج الدينية النوعية على أعلى المعايير، كما هو مرسوم في الخطة التنفيذية لشهر رمضان، والعشر الأواخر منها على وجه الخصوص، وفق حوكمة وقياس الأثر وعمل مؤسسي متناغم؛ لتهيئة البيئة التعبدية لقاصدي وزائري الحرمين، ولإثراء تجربتهم الدينية"، بحسب وكالة "واس".

وشدد الشيخ عبدالرحمن السديس على ضرورة استثمار التقنية، والرقمنة، والتطبيقات الذكية، والإعلام الحديث، واللغات والترجمة؛ في تقديم جميع الخدمات الدينية؛ علمية كانت أو توجيهية، أو إرشادية، أو توعوية، أو ميدانية دينية، علاوة على الالتزام بالأنسنة واللين والحكمة والمنهج الوسطي المعتدل؛ ليؤدي الزائر والقاصد والمعتمر والمعتكف عبادته ونسكه في بيئة آمنة روحانية".