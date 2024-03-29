دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الأمن العام السعودي عن عملية ضبط مليون و613 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة كانت مخبأة في "تجاويف حديدية مُعدّة" داخل أحد الأحواش في منطقة مكة.

ونشر الأمن العام المقطع الذي كشف فيه عن عملية إحباط تهريب الأقراص وضبطها.

وأشار الأمن السعودي في المقطع المنشور إلى أن المتهمين الذين تم اعتقالهم هم مقيمون من الجنسية التركية.

وأكد الأمن العام السعودي اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين وإحالتهم إلى "الجهة المختصة".

وأطلقت بعض الصفحات والمغردين اسم "عملية الحوش" على ضبط المواد المخدرة.