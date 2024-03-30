إسرائيل ترد على "تحذير" أممي من مجاعة في غزة: "حماس" تسيطر على المساعدات

(CNN) -- ردت إسرائيل، في بيان، الجمعة، على تقرير أصدره التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) حذر من مجاعة وشيكة في شمال غزة، حيث وصفت التقرير بأنه "غير دقيق"، واتهمت حركة "حماس" بـ"السيطرة على المساعدات".

وكان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو عبارة عن مبادرة تقوم بإدارتها هيئات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الكبرى، أصدر تقريرا، الأسبوع الماضي، ذكر أن 2.2 مليون شخص في غزة ليس لديهم ما يكفي من الغذاء لتناول الطعام، وأن نصف السكان على شفا المجاعة، وذكر أنه من المتوقع أن تصل المجاعة إلى الشمال "في أي وقت بين منتصف مارس/آذار ومايو/أيار 2024".

وفي المقابل، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، التي تتحكم في الوصول إلى غزة، في بيان، إن "التقرير يحتوي على عيوب واقعية ومنهجية متعددة لأنه من الصعب إجراء المسوحات وأخذ العينات في غزة في الوقت الحالي".

وأضاف البيان أن التقرير يحتوي على "معلومات غير دقيقة لأنه يعتمد على بيانات مقدمة من هيئات محلية مثل وزارة الصحة في غزة التي لها مصلحة استراتيجية في تقديم معلومات مضللة بشكل أساسي".

كما زعمت أن هناك "تقارير وشهادات عن عمليات سرقة ونهب واستيلاء على شاحنات المساعدات من قبل جهات مسلحة، منها حماس، والبعض الآخر بتوجيه من الحركة، واختطاف المساعدات الإنسانية والاحتفاظ بها لمصالحها الخاصة، بطريقة ويقلل من كمية الغذاء التي تصل إلى السكان المدنيين".