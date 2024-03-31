دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد غدٍ الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديد - وفقًا لبرلمانيين - وذلك لبدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات. ويلي حلف اليمين افتتاح المرحلة الأولى رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة. وهي المرة الأولى لرئيس مصري يحلف اليمين الدستورية في المقر الجديد للبرلمان.

في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرى تقديم موعدها، بعدما جمع 39.7 مليون صوت بنسبة 89.6% من إجمالي عدد الأصوات المشاركة. تنتهي الولاية الحالية للسيسي في 2 أبريل/نيسان 2024.

كشف الكاتب الصحفي والبرلماني مصطفى بكري، كواليس مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، قائلًا إن المراسم ستبدأ بوصوله إلى مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية وسيكون في استقباله رئيس المجلس ووكيليه، وبعدها سيبدأ رئيس البرلمان جلسة حلف اليمين بقراءة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسي بولاية جديدة، ويليه أداء السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.

وأضاف بكري أنه من المقرر أن يلقي الرئيس المصري خطابًا أمام النواب، قال إنه "سيحمل ملامح ورؤية للجمهورية الجديدة ومستهدفاتها على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، متوقعًا في هذا الإطار أن يعقب كلمة الرئيس الإعلان في القريب العاجل عن تعديلات وزارية لتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة".

وأشار بكري إلى أنه بعد انتهاء الجلسة سيرفع السيسي علم مصر على النصب التذكاري بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة. في حين ستعود أنشطة مجلس النواب إلى مقره القديم في وسط القاهرة بعد انتهاء جلسة حلف اليمين بالعاصمة الإدارية، وذلك لحين الانتهاء من كل تجهيزات المقر الجديدة.

وقال بكري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن أداء السيسي لليمين الدستورية بمقر البرلمان الجديد يعد إشارة على انطلاق الجمهورية الجديدة، التي ستحمل رؤى جديدة تتعلق بمسار العمل السياسي والتنفيذي خلال الفترة المقبلة، وأن مصر اتخذت طريقًا للتقدم ينطلق من العاصمة الإدارية، حسب قوله.

يقع مقر البرلمان الجديد بالقرب من الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 126 ألف متر مربع. ويضم المقر مبنى مكون من 8 طوابق يحتوي على القاعة الرئيسية مصممة لاستيعاب ألف عضو، وتضم مكاتب تتسع لحوالي 3200 موظف، كما يضم المقر عدد من المباني الخدمية، وسبق أن حصل مقر البرلمان على جائزة أفضل مشروع فئة مشروعات المباني الحكومية في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة ENR الأمريكية لعام 2021، وفق بيانات رسمية.

من جانبه، قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، إنه من المقرر أن يحضر جلسة حلف اليمين الدستورية عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين. ومن المتوقع أن تكون هناك فعاليات واحتفاليات بهذه المناسبة.

وأوضح الطماوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن إجراء تعديل وزاري أو تغيير الحكومة أمر من سلطة الرئيس وفي الوقت الذي يراه مناسبًا، مضيفًا أنه إذا تم الاستقرار على إجراء تغييرًا وزاريًا يستوجب عرض برنامج الحكومة على البرلمان للتصويت على منحها الثقة من عدمه.

ورأى الطماوي في أداء اليمين الدستورية من مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية، "رسالة لبدء عصر جديد لمصر يعتمد على دولة القانون والمؤسسات، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تمت على مدار العشر سنوات الماضية على كافة الأصعدة، أهمها على الصعيد الداخلي الحفاظ على الأمن القومي والقضاء على الإرهاب، وتنفيذ العديد من البرامج للحماية الاجتماعية، وتطبيق مسار إصلاح اقتصادي لمواجهة التحديات التي واجهت العالم بأكمله، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعديل الدستور المصري وإعادة نظام البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ"، على حد قوله.