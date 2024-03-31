تركيا.. فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية

(CNN)—فتحت صناديق الاقتراع في جميع أنحاء تركيا بالانتخابات المحلية، الأحد، لانتخاب رؤساء بلدات المدن ورؤساء البلديات والمسؤولين المحليين الآخرين الذين سيخدمون خلال السنوات الخمس القادمة.

وبدأ التصويت في الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي في شرق تركيا وحوالي الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي في بقية البلاد.

أكثر من 61 مليون ناخب في جميع أنحاء البلاد بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 200,000 مركز اقتراع مع مرشحين من 34 حزبا سياسيا يتنافسون، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

الرئيس رجب طيب أردوغان ليس مرشحًا في هذه الانتخابات، لكن يُنظر إلى الانتخابات إلى حد كبير على أنها اختبار إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم يمكنه استعادة المدن التي خسرها في عام 2019، بما في ذلك أكبر مدينة ومركز مالي بتركيا إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وفاز الحزب الجمهوري المعارض بمنصب عمدة إسطنبول في عام 2019 تحت قيادة أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبره الكثيرون أقوى منافس لأردوغان.