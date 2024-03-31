دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على عدد من المواطنين والمقيمين في حوادث متفرقة بتهمة التشاجر وترويج مواد مخدرة وسرقة مركبات.

وقال جهاز الأمن العام السعودي، في منشور بحسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، إن الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض ضبطت 3 أشخاص من الجنسية البنغلاديشية، بعد ظهروهم في مقطع فيديو خلال مشاجرة جماعية، بسبب خلاف نشب بينهم.

وضبطت السلطات مواطنًا سعوديًا ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول الاعتداء على مواطن آخر بسلاح أبيض في محافظة القويعية بمنطقة الرياض.

إلى جانب القبض على 3 أشخاص من الجنسية التركية بتهمة ترويج مليون و613 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، قالت السلطات السعودية إنها "كانت مخبأة في تجاويف معدة حديدية داخل أحد الأحواش" في جدة بمنطقة مكة المكرمة.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 مقيمين من الجنسية السورية والسودانية والبنغلاديشية بتهمة سرقة مركبات وتغيير معالمها وبيعها، حسب بيان جهاز الأمن العام.