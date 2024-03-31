السعودية.. صدور "إنذار أحمر" على مكة والرياض ومناطق أخرى لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، الأحد، "إنذارا أحمر"، محذرا من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وهبوب رياح نشطة على مناطق في الرياض، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والقصيم، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتستمر تلك الحالة بدءا من ظهر الأحد، وحتى منتصف ليل الأحد- الاثنين، طبقا لما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية على موقعها عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وتوقع المركز في بيان "سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية".

كما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء عدة من مناطق المملكة.

وبدوره، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار.