في اتصال مع الملك عبدالله.. محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات مع الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وقوف بلاده مع الأردن، في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالاً هاتفيًا، الاثنين، من الملك عبدالله الثاني "بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو التنمية والازدهار".

واطمأن الشيخ محمد بن زايد من الملك عبدالله على "الأوضاع في الأردن، ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظ المملكة الأردنية وشعبها الشقيق ويديم عليهما نعم الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدًا وقوف دولة الإمارات مع المملكة بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها"، وفقا لـ وام.

من جانبه، "أعرب الملك عبدالله الثاني، عن تقديره لسموه على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه المملكة الأردنية وشعبها متمنيًا للإمارات دوام التقدم"، بحسب وام.

خلال الأيام الأخيرة، شهد الأردن موجة من التظاهرات الاحتجاجية على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وبحث الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وشدد الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله على "ضرورة التحرك الدولي الجاد لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس "حل الدولتين" والذي يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن للجميع".