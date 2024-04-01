السعودية.. الأمن يتحرك بعد تداول فيديو "مخالف للآداب" لفتاة وشابين

(CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على فتاة وشابين بسبب "مخالفتهم الآداب العامة" بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول أثار جدلا في المملكة.

وجاء في بيان الأمن العام: "قبضت دوريات الأمن بمدينة الرياض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره".

وأردف الأمن السعودي في بيانه قائلا: "وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأثار المقطع المذكور جدلا في السعودية وتضمن عبارات تُعتبر "مخالفة للآداب العامة" إلى جانب بعض السلوكيات التي تُعتبر "مرفوضة" في المملكة.