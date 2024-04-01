"بكتب الي أنا عايزه".. ساويرس يرد على ادعاء نشره على حساب مزيف باسمه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الإثنين، على طلب أحد المتابعين له بمتابعة حساب مزيف يحمل اسمه، مشيرا إلى أنه ليس بحاجة لمتابعته لأن ما ينشره "يصله من كل الأطراف" وأكد أنه ليس من يكتب على ذلك الحساب.

وكتب ساويرس على حسابه على "إكس"، تويتر سابقا: "ده حسابي الوحيد والتاني fake وهو كاتب كده وللأسف تويتر بيسمح بحساب fake لو تكتب انه fake او Parody ! وواضح من عدد المتابعين".

وكتب أحد المتابعين تعليقا لساويرس قال فيه: " صدقنى هيعجبك تابعه انت بس وهتتبسط".

ورد رجل الأعمال المصري قائلا: " مش محتاج اتابعه بيجيلي من كل الأطراف".

وقال مستخدم آخر لـ"أكس": " مش يمكن تكون أنت إللى عامله علشان تكتب إللى أنت عايزه... لأنه بصراحة اكاونت حلو أوى".

وأجاب رجل الأعمال المصري قائلا: " انا بكتب اللي انا عايزه"، حسب قوله.

ويتبنى الحساب المزيف الذي يحمل اسم ساويرس موقفا مضادا للحكومة المصرية ويوجه انتقادات ساخرة لها بشكل متواصل.