القدس، (CNN)-- اعتقلت إسرائيل، الاثنين، صباح عبدالسلام هنية، أخت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "للاشتباه في ارتكابها جرائم إرهابية".

وصباح عبد السلام هنية، هي أخت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومتهمة بـ"التواصل مع نشطاء حماس"، و"التحريض على الأعمال الإرهابية ودعمها في إسرائيل"، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وبينما لم يكشف بيان الشرطة الإسرائيلية عن هوية المرأة، أكد مصدر أمني إسرائيلي لشبكة CNN أن المشتبه بها، التي تم اعتقالها في وقت مبكر من صباح الاثنين، هي أخت هنية.

وتم اعتقال المرأة البالغة من العمر 57 عاما في منزلها في بلدة تل السبع البدوية في جنوب إسرائيل. وقد جرى التحقيق معها بشكل مشترك من قبل الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك).

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم العثور على أدلة "تربطها بارتكاب جرائم أمنية خطيرة ضد دولة إسرائيل" خلال مداهمة منزلها.

وتم احتجاز أخت إسماعيل هنية للاستجواب وسيتم تقديمها أمام القاضي لطلب تمديد اعتقالها.