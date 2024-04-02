أنقرة، تركيا (CNN)-- قالت قناة TRT الإخبارية الحكومية التركية، الثلاثاء، إن 27 شخصًا لقوا حتفهم في حريق ملهى ليلي في مدينة إسطنبول.

ومن جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية للأنباء عن ولاية إسطنبول، أن 25 شخصا لقوا مصرعهم في حريق اندلع بملهى ليلي بمنطقة بشكتاش".

وقال والي إسطنبول داوود غول، إن جميع ضحايا حريق إسطنبول هم من عمال البناء.

وذكرت TRT، أن المكان الذي اندلع فيه الحريق كان ملهى ليليا.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج على منصة "إكس"، إن أوامر اعتقال صدرت بحق 5 أشخاص.

وأوضح الوزير أن 3 من هؤلاء هم أعضاء في إدارة الملهى الليلي، وأن أحد الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرة اعتقال هو المسؤول عن عملية التجديد.

وأكد وزير العدل التركي أن "جهود معاينة الموقع وجمع الأدلة مستمرة، كما يواصل فريق من 3 خبراء متخصصين في السلامة المهنية والإطفاء عملهم لتحديد سبب الحريق".

وأظهرت صور للحادث نشرها حساب عمدة إسطنبول على منصة "إكس"، موقعا محترقا في منطقة حضرية.