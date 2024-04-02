السعودية..الأمن العام يعتقل 3 سوريين في الرياض ويكشف السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي القبض على 3 أشخاص يحملون الجنسية السورية في العاصمة السعودية، الرياض، لعرقلتهم حركة السير والقيادة بتهور في طريق عام.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، قبضت على مقيم ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية".

وأوضح المنشور "أنهم عرقلوا حركة السير وقادوا بتهور في طريق عام في مدينة الرياض".

وأكد الأمن العام السعودي أنه "تم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على آخرين".

ونشر الأمن السعودي صورة للمعتقلين الـ3 وأرفقها بمنشوره على منصة "إكس".