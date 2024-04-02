السعودية.. مواطنان ينقذان أسرة ورضيعها من السيول وأمير جازان يكرمهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجح شابان سعوديان، في إنقاذ أسرة وطفلها الرضيع بعدما حاصرتهم السيول في أحد الأودية بمحافظة الريث، في المملكة العربية السعودية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الثلاثاء، أن "الشابين أنقذا عائلة ورضيعها من السيول في وادي لجب الجارفة في محافظة الريث".

ونشرت القناة مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية إنقاذ الأسرة ورضيعها، حيث ظهر الزوج مع طفلين خارج سيارتهم وقد حاصرتها السيول، إلى أن جاء الشابان السعوديان في سيارة أخرى وأنقذا أفراد الأسرة.

ومن جانبه، كرم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، في مكتبه، الثلاثاء، المواطنين عبدالله الريثي، وحسن الريثي بعد تمكنهما الأسبوع الحالي من إنقاذ أسرة احتجزتها السيول بأحد أودية محافظة الريث.

ونوه أمير جازان بـ"الدور البطولي المساند لجهود فرق الدفاع المدني، الذي قام به المواطنان وأسهم في إنقاذ الأسرة المحتجزة في السيول"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".