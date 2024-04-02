السعودية تُعلق على استهداف قنصلية إيران في دمشق.. هذا ما جاء في بيانها

(CNN) – في أول تعليق لها على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق، مساء الإثنين، أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم وفقا لبيان صادر عن وزارة خارجيتها.

ورفضت الخارجية السعودية استهداف مقرات البعثات الدبلوماسية، إذ جاء في البيان: "تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، معبرةً عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبررٍ كان، وتحت أي ذريعة".

ووصفت المملكة الهجوم بأنه "انتهاك للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية".

وأعلن بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني أن سبعة مسؤولين في الحرس الثوري الإسلامي قُتلوا في الهجوم على دمشق، من بينهم القائدان الإيرانيان البارزان محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي.