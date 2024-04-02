مسؤول أمريكي: سوليفان يزور السعودية.. وهذا ما سيناقشه مع ولي العهد

الشرق الأوسط
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مسؤول أمريكي: سوليفان يزور السعودية.. وهذا ما سيناقشه مع ولي العهد
Credit: Drew Angerer/Getty Images)

(CNN) -- أكد مسؤول أمريكي أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيسافر هذا الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية لمواصلة المناقشات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. 

وقال المسؤول إن سوليفان سيغادر في رحلة الثلاثاء، ولا يتوقع حدوث اختراقات كبيرة في الاجتماع.

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وتأتي زيارة سوليفان بعد أقل من أسبوعين من زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية حيث أشار إلى "تقدم جيد" في المحادثات الجارية لتطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الصفقة المحتملة، والتي يرى البعض أن فيها تحديات صعبة، ستتضمن العديد من العناصر، بما في ذلك اتفاقية عسكرية أمريكية مع المملكة العربية السعودية من شأنها أن تدعم تطوير المملكة لبرنامج نووي مدني.

لكن المسؤول الأمريكي قال إن تفاصيل هذا الجزء من الصفقة، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى، لا تزال قيد الإعداد.

وكان موقع "أكسيوس" أول من نشر حول زيارة سوليفان إلى السعودية.

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