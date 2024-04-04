دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين في زيارة إلى البادية الشمالية.

مقطع الفيديو المتداول نشره الديوان الملكي الأردني بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) ويظهر لقاء الملك عبدالله والأمير الحسين مع وجهاء وممثلين عن أبناء البادية الشمالية في موقع أم الجمال الأثري.

وكان الملك عبدالله قد صادق على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، الذي دخل حيز التنفيذ، الأربعاء، بعد نشره في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية، وكان الملك عبدالله وجّه الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام ومباشرة إجراءاته الدِّستوريَّة؛ بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي الملك سُلُطاته الدِّستوريَّة وجلوسه على العرش.

وبموجب قانون العفو العام، سيتم الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، بحسب قناة "المملكة".