دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجمعة، تنفيذ خططها للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر، ضمن أعمالها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن تلك الخطط تشمل العمل في المجالات "الميدانية والتوعوية والوقائية".

وأوضحت وكالة "واس" أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "كلفت عددا من العاملين المؤهلين في جميع فروع الرئاسة في مناطق المملكة، لتغطية الميادين العامة التي تشهد كثافة كبيرة من الزوار، كالأسواق والمجمعات التجارية، والمتنزهات والحدائق العامة وميادين احتفالات العيد، حتى انتهاء أيام الإجازة الرسمية، وتركيز الجهود في الجوانب التوعوية والوقائية، من خلال مراعاة خطة العمل وانسجام الأداء الميداني".

وأشار التقرير إلى أن "الفرق الميدانية، التابعة للهيئة، تقوم بأدوارها وتقديم النّصح والتَّوجيه، وإيصال رسالة الرئاسة العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، طبقا للوكالة.