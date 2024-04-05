السعودية.. 8 نقاط توضح إعلان تخفيض سداد مخالفات المرور بنسبة 50%

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، وذلك إنفاذاً لتوجيه القيادة بتخفيف أعباء تراكم المخالفات المرورية على أصحاب المركبات، وفيما يلي نستعرض لكم تفاصيل هذا الإجراء بـ12 نقطة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكرة:

1- التخفيض بنسبة (50%) يشمل جميع المخالفات المرتكبة قبل تاريخ 9 / 10/ 1445 هـ الموافق 18/ 4 / 2024 م.

2- للاستفادة من التخفيض يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال (6) أشهر بداية من تاريخ 18 / 4/ 2024م حتى تاريخ 18 / 10 / 2024م.

3- يتيح التخفيض سداد المخالفات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة.

4- ستطبق المادة (75) من نظام المرور على المخالفات المرتكبة ابتداءً من تاريخ 18/ 4/ 2024م.

5- تقتضي المادة (75) تخفيضاً للمخالفة الواحدة بنسبة (25%).

6- تقتضي المادة (75) الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظاماً.

7- تخفيض (50%) يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024م وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض (25%) فيطبق على المخالفات المرتكبة ابتداءً من هذا التاريخ.

8- لا يستفاد من تخفيض (25%) بانقضاء مهلة (15) يوماً للسداد دون التقدم بطلب مهلة (90) يوماً أو بانقضاء (30) يوماً من مهلة (90) يوماً للسداد في حال طلبها.

وبيّن الشكرة، أنه تعزيزاً للسلامة المرورية، فإن ارتكاب إحدى المخالفات التالية من تاريخ 18/ 4/ 2024م يخرج مرتكبها من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:

1- التفحيط.

2- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.

3- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.

4- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.