دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على منصة "إكس"، تويتر سابقا، برده على سؤال طرحه أحد المواقع الإخبارية حول "ما هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به لإصلاح الشرق الأوسط؟".

ورد نجيب ساويرس على ما سأله الموقع وكتب باللغة الإنجليزية (Enforce Democratie) أي"فرض الديمقراطية".

وأثار الرد تفاعلا بين مغردين عبر منصة "إكس""، إذ قال أحد المتابعين إن كلمتي "فرض" و"ديمقراطية" مش راكبين يا معلم".

ليرد عليه رجل الأعمال المصري قائلا: "لا راكبين في البلاد المغلوبة على أمرها!".

وتنوعت تعليقات مستخدمي منصة "إكس"، على ما كتبه نجيب ساويرس وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: