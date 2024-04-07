لندن- المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الأحد، إن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل "ليس غير مشروط".

وفي مقال رأي بصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية بعد ستة أشهر من الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال كاميرون إن إسرائيل "يجب أن تلتزم" بالقوانين الإنسانية في غزة، مضيفا أن حماس هي "العائق أمام إنهاء" الصراع الوحشي، حسب وصفه.

وأكد ديفيد كاميرون: "لدينا قوانين إنسانية، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بها، لقد كانت بريطانيا وحلفاؤها على حق في الضغط من أجل وصول المزيد من المساعدات، لكن حماس هي العائق أمام إنهاء هذا الصراع الوحشي".

وكتب ديفيد كاميرون يقول: "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس وهو ما يجب أن ندعمه. بالطبع دعمنا ليس غير مشروط، نتوقع من مثل هذه الديمقراطية التي تدعو للفخر والناجحة، أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، حتى عندما يتم تحديها بهذه الطريقة".

وأردف ديفيد كاميرون: "بوصفها قوة احتلال، تتحمل إسرائيل مسؤولية تجاه شعب غزة. لكنه يعني أيضا أنه على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل في الجهود الإنسانية للحفاظ على سلامة الناس وتزويدهم بما يحتاجون إليه".

وأضاف كاميرون أن المملكة المتحدة تضغط "بأقصى ما تستطيع" من أجل إيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

وقال: "سيتم إعادة فتح ميناء أشدود ومعبر إيرز قريبا. سيتم إعادة تشغيل المياه. سوف تتدفق المزيد من المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم". ورحب كاميرون بتلك الأخبار، لكنه حذر من أن "الكلمات يجب أن تتحول إلى أفعال".

وأكد كاميرون: "يجب أن نرى تدفق المساعدات الذي تحدث عنه الإسرائيليون أنفسهم".

وقال كاميرون إن المملكة المتحدة، بجانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، تعتقد أن وقف إطلاق النار لن يستمر "ما لم يتم التعامل مع سبب الصراع – حكم حماس في غزة ووجود المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وكتب كاميرون: "لا يمكن أن نتوقع من إسرائيل أن تعيش إلى جانب حركة نفذت مثل هذه الهجمات الوحشية وأعلنت أنها، إذا أمكن، ستفعل الشيء نفسه مرة أخرى".

وقال إن الوقف المؤقت للقتال "أمر مختلف" و"يمكن استغلاله لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن".

وقال كاميرون إنه إذا رفضت حماس صفقة الرهائن واستمر الصراع، فيجب على العالم أن يكون مستعدا، "وهذا يعني ضمان حماية الناس في كل قطاع غزة بما في ذلك رفح".