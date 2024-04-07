دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الأحد، القبض على مواطنين اثنين وعدد من حملة الجنسيات الإثيوبية والسورية واليمنية والإريترية في حوادث متفرقة بالمملكة.

وقال الأمن العام السعودي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "تم القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومخالف نظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الإريترية قاموا بسرقة مركبة واستخدامها في سلب المارة تحت تهديد السلاح الأبيض والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال وتهريبها إلى خارج المملكة".

وأضاف الأمن السعودي أنه "تم اعتقال مواطن و4 وافدين من الجنسية السورية قاموا بارتكاب أفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية، وحيازة مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره".

وأردف الأمن العام السعودي أنه تم القبض كذلك على "مقيم من الجنسية اليمنية قام بمركبته بنقل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها".

وختم الأمن السعودي بتأكيده أنه تم القبض على "مواطن قام بتهريب مادة الإمفيتامين المخدر".