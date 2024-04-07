(CNN)-- خرج آلاف المتظاهرين في تل أبيب ومدن كبرى أخرى مساء السبت، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك عشية دخول الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة شهرها السادس، الأحد.

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

ولأسابيع، أعرب الإسرائيليون عن إحباطهم المتزايد من طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب وفشله في إعادة الرهائن المحتجزين في غزة.

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها اعتقلت متظاهرا لقيامه بلكم وإصابة ضابط شرطة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب، السبت، كما حثت السلطات المتظاهرين على عدم إشعال النيران، مع تضخم الحشود إلى أحجام هائلة.

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، قد نشر تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، بمناسبة مرور 6 أشهر على هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل وخلفت حوالي 1200 قتيل وأكثر من 200 رهينة، حيث قال: "على مدار نصف عام، ظل أخواتنا وإخواننا محتجزين لدى عدو قاسي".

Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 32,916 شخصًا، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة، وسط أزمة إنسانية متصاعدة يتعرض فيها كثيرون لخطر المجاعة.