وزارة سعودية تكشف حقيقة مقطع متداول لموظفة تعمل بمفردها في أحد المطاعم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية، ثبوت عدم صحة مقطع فيديو متداول لموظفة زعم أنها تعمل بمفردها في أحد المطاعم، وذلك بعدما قام فريق تابع لها بزيارة المطعم ومقابلة الموظفة وتأكيدها أن ما تم تداوله غير صحيح.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول حول موظفة تعمل بمفردها في أحد المطاعم، فقد تم الوقوف على الحالة ومباشرتها من قبل فريق الرقابة الميدانية وزيارة المنشأة للتحقق ومقابلة الموظفة".

وأضافت الوزارة في منشورها أن "الموظفة أكدت عدم صحة ما تم تداوله، وعدم وجود أي ضغوط عليها في أداء عملها".

وأكدت وزارة الموارد البشرية السعودية أن "فريق الرقابة قد رصد خلال الزيارة وجود عدد 5 موظفين في المنشأة، منهم 3 سيدات وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأن ما ورد في المقطع".