الأردن: مجموعة من الأشخاص يعتدون على وافد.. والأمن العام يتحرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الأمن العام الأردني، الاثنين، ملابسات مقطع فيديو يوضح اعتداء مجموعة من الأشخاص على وافد داخل أحد المحال التجارية إثر خلاف بين الأشخاص والوافد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام "ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يعتدون على وافد داخل أحد المحال التجارية في منطقة القطرانة إثر خلاف بين الأشخاص والوافد الذي يعمل داخله".

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ "رجال الأمن العام تحرّكوا للمكان وعملوا على إسعاف الوافد للمستشفى، إثر تعرّضه للإصابة وحالته العامة متوسطة، فيما بُوشرت التحقيقات وتحديد الأشخاص المعتدين كافّة والتعميم والبحث عنهم".

وأشار المتحدث باسم الأمن العام الأردني إلى أن "المعتدي الرئيسي قام على إثر ذلك بتسليم نفسه، وبُوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء فيما البحث ما زال جارياً عن باقي الأشخاص"، طبقا لما نقلت وكالة "بترا" عن البيان.